Vodovod nije mrdnuo sa čišćenjem

Prokuplje press pre 2 sata  |  Biljana Roganović
Vodovod nije mrdnuo sa čišćenjem

Tokom prepodneva obišli smo centar grada te se uverili u ono što smo znali, da Javno komunalno preduzeće „Gradski vodovod“ Prokuplje nije krenulo sa čišćenjem gradskih ulica.

Kako smo čuli, oni i nisu sigurni da treba da čiste, te zaposleni tvrde da nije potpisan ugovor. Ipak v.d. direktora preduzeća Ivica Veličković nam je jutros pootvrdio da treba da čiste te kako je rekao već su na terenu, ali, mi ih nigde nismo zatekli. Tako su ključne ulice u gradu, kao što su Miloša Obilića, 21. srpske divizije, Tatkova neočišćene, a one bi trebalo da budu prioritet. Ni Partizanska ulica koja vodi ka Opšoj bolnici nije očišćena, a i ona je u
Prokuplje

