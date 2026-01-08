Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

Radio 021 pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

U najstarijem afričkom parku u Demokratskoj Republici Kongo 22-godišnja gorila rodila blizance.

Virunga National Park Nacionalni park Virunga, u istočnoj afričkoj državi Demokratskoj Republici Kongo, dobio je nove stanare, ali ne bilo kakve. Mafuko, 22-godišnja gorila, rodila je blizance što je retka pojava među ovim ugroženim primatima. Konzervatori su je 3. januara pronašli kako grli dva mladunčeta i svo troje izgledaju dobro i zdravo. Samo jedan odsto planinskih gorila rodi blizance, mada tačni podaci nisu dostupni. Virunga je u delu zemlje sklonom
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

Danas pre 1 sat
Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

NIN pre 1 sat
Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

BBC News pre 1 sat
Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

Retka pojava u afričkom nacionalnom parku: Gorila rodila blizance

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Ledeni dan u Srbiji - jak mraz i postepen prestanak padavina, saobraćaj otežan na više putnih pravaca

Ledeni dan u Srbiji - jak mraz i postepen prestanak padavina, saobraćaj otežan na više putnih pravaca

RTV pre 17 minuta
Kako populizam deli antirežimski front

Kako populizam deli antirežimski front

Peščanik pre 2 minuta
Potpuni haos u Beogradu: Grad skoro paralisan, ulice mahom neočišćene, prevoz jedva ide, taksija gotovo i da nema, ljudi…

Potpuni haos u Beogradu: Grad skoro paralisan, ulice mahom neočišćene, prevoz jedva ide, taksija gotovo i da nema, ljudi putuju po sat i po do posla FOTO

Nova pre 7 minuta
Vreme danas: Ledeni dan uz postepeni prestanak padavina, upozorenje vozačima

Vreme danas: Ledeni dan uz postepeni prestanak padavina, upozorenje vozačima

Danas pre 17 minuta
Amerika se povlači iz 66 međunarodnih organizacija

Amerika se povlači iz 66 međunarodnih organizacija

Vesti online pre 17 minuta