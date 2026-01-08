Država želi da poveća svoje vlasništvo u NIS-u, saopštio premijer Srbije

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je 8. januara da će Srbija razmatrati transformaciju vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) koja je pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog većinskog ruskog vlasništva.

Macut je za Radio-televiziju Srbije potvrdio da su predstavnici mađarskog MOL-a, koji su ranije izrazili želju da otkupe ruski udeo, pre nekoliko dana stigli u Srbiju i započeli analizu poslovanja NIS-a. "To je njihova potreba pre donošenja konačne odluke i usaglašavanja kupoprodajnog ugovora", rekao je Macut. On je dodao da se nada da će uskoro, kako je rekao, stići dobre vesti. "Razmatraćemo mogućnost da povećamo državni udeo u vlasništvu NIS-a. Ako bismo imali