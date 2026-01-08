Hapšenje u Sremskoj Kamenici: Kod mladića pronađena 73 paketića marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu lišili su slobode B.

S. (2003) iz Novog Sada, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je osumnjičenog pronašla u automobilu koji je bio parkiran u okolini Sremske Kamenice. Tom prilikom, pretresom je otkriveno 73 paketića materije za koju se sumnja da je marihuana, unapred pripremljenih za dalju prodaju. Osumnjičenom dvadesetjednogodišnjaku je, po nalogu nadležnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati. On će u