"Dobili smo zeleno svetlo od Trampa", Izrael spreman da krene u napad na Liban

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ministrima iz svoje vlade da je Izrael dobio zeleno svetlo od predsednika SAD Donalda Trampa za napad na Liban, preneo je večeras izraelski nacionalni emiter Kan, ne navodeći izvore.

U septembru je libanska vlada odobrila plan za razoružavanje libanske militantne grupe Hezbolah do kraja 2025. godine. Iako se aktivnosti izraelske vojske preko granice nastavljaju, u okviru sporazuma sa Libanom, Izrael dozvoljava lokalnoj vojsci da deluje protiv te militantne grupe južno od reke Litani i otkazao je napade na mete Hezbolaha na zahtev libanske vojske. Krajem prošle godine, izraelski TV kanal je objavio da su Izraelske odbrambene snage (IDF)