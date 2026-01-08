TOK traži tri godine zatvora za Selakovića

Suđenje Nikoli Selakoviću, ministru kulture, i ostalima u slučaju „Generalštab” počinje 4. februara. Kako prenosi Informer, TOK traži tri godine zatvora

Ministar kulture Nikola Selaković i još troje ljudi optuženih za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave u slučaju „ Generalštab” pred sudije Specijalnog suda u Beogradu će 4. februara u 10 časova, potvrđeno je za N1 u Višem sudu u Beogradu. Kako je ranije preneo Informer, Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) u optužnom predlogu traži tri godine zatvora za Selakovića. Osim ministra Selakovića, u ovom slučaju optuženi su i direktori