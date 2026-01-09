Majdanpek već tri dana bez struje i grejanja: „Vreme je da lokalnu samoupravu pozovemo na odgovornost“

Majdanpek je već nekoliko dana bez struje i grejanja.

Ledena kiša prouzrokovala je probleme u snabdevanju električnom energijom, zbog čega je u toj opštini proglašena vanredna situacija, prenosi N1. Predsednik Opštine Majdanpek Dragan Popović juče je rekao da struje nema ni tamošnja bolnica, osim nekoliko odeljenja koja koriste agregate. Stanovnik Majdanpeka Martin Bežinarević kaže da struje nema ni ovoga jutra nema, javlja N1. „To takođe znači da nemamo ni grejanje, toplu vodu. Mnogi nemaju pristup internetu, mreži