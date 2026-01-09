Gradonačelnica Loznice u raspravi s meštanima: Struja će doći za 72 sata, Vučić obećao da se ovo neće ponoviti

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta, N1
Gradonačelnica Loznice u raspravi s meštanima: Struja će doći za 72 sata, Vučić obećao da se ovo neće ponoviti

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić izjavila je danas, tokom rasprave sa meštanima lozničkih sela koja šest dana nemaju struju i vodu zbog kvarova izazvanih snegom, da će dobiti struju u naredna 72 sata.

Meštani 20 lozničkih sela već nekoliko dana protestuju zbog toga što nemaju struju i vodu, a danas su se okupili ispred sportske hale u tom gradu, gde je održana sednica Štaba za vanredne situacije. Oni su optužili nadležne da nisu reagovali na vreme da otklone te kvarove zbog čega traže ostavke čelnika. Gradonačelnica se, nakon sednice Štaba, ispred sportskog centra upustila u raspravu s građanima, iznoseći obrazloženja zašto kvarovi još nisu otklonjeni. Kazala je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Protest Valjevskog zbora ispred Gradske uprave: “Bez struje, bez prohodnih puteva, bez odgovora nadležnih”

Protest Valjevskog zbora ispred Gradske uprave: “Bez struje, bez prohodnih puteva, bez odgovora nadležnih”

Valjevska posla pre 1 sat
Sela oko Vladimiraca posle četiri dana dobila struju i vodu, meštani se snalazili na sve načine: „Neki su čak koristili i vodu…

Sela oko Vladimiraca posle četiri dana dobila struju i vodu, meštani se snalazili na sve načine: „Neki su čak koristili i vodu od otopljenog snega, za šta je moglo“

Nova pre 1 sat
"Prekardašilo je": Protest u Loznici jer više od 20 sela nema struju i vodu

"Prekardašilo je": Protest u Loznici jer više od 20 sela nema struju i vodu

Pravda pre 31 minuta
"Na teritoriji Loznice svih 255 km putne mreže je prohodno": Obraćanje ministarke Mesarović i gradonačelnice povodom vanredne…

"Na teritoriji Loznice svih 255 km putne mreže je prohodno": Obraćanje ministarke Mesarović i gradonačelnice povodom vanredne situacije

Večernje novosti pre 31 minuta
Posle četiri dana stigla struja i voda u sela oko Vladimiraca: "Bunari udaljeni par kilometara, neki su koristili otopljeni…

Posle četiri dana stigla struja i voda u sela oko Vladimiraca: "Bunari udaljeni par kilometara, neki su koristili otopljeni sneg"

N1 Info pre 2 sata
U Loznici protest grupe građana zbog situacije sa električnom energijom

U Loznici protest grupe građana zbog situacije sa električnom energijom

RTV pre 4 sati
Gradonačelnica Loznice u raspravi s meštanima, obećala struju za 72 sata

Gradonačelnica Loznice u raspravi s meštanima, obećala struju za 72 sata

Novi magazin pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LoznicaSneg

Društvo, najnovije vesti »

GSS pomogla ženama iz sela Brangović i Mravinjci kod Valjeva

GSS pomogla ženama iz sela Brangović i Mravinjci kod Valjeva

Danas pre 1 minut
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 3. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 3. kolu?

Danas pre 11 minuta
Božić 2026, recenzija

Božić 2026, recenzija

Danas pre 1 sat
RHMZ izdao još jedno upozorenje: Sneg i ledena kiša večeras u celoj zemlji

RHMZ izdao još jedno upozorenje: Sneg i ledena kiša večeras u celoj zemlji

Danas pre 1 sat
Problemi zbog snega na četiri linije gradskog javnog prevoza

Problemi zbog snega na četiri linije gradskog javnog prevoza

Danas pre 1 sat