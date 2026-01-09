Sindikati: GSP Beograd spremno dočekao zimu, problemi nastali zbog neadekvatnog čišćenja ulica

Sindikati Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) „Centar“, „Sloga“ i Sindikat zaposlenih javnog prevoza Beograda, saopštili su da je GSP „Beograd“ spremno dočekao zimu, ali da su problemi nastali zbog toga što ulice prvog prioriteta koje koriste linije javnog prevoza nisu očišćenje od snega i leda.

Kako su sindikati GSP podsetili u saopštenju, u poslednjih pet dana bilo je više desetina vanrednih izmena u režimu rada javnog prevoza Beograda. „Svi građani Beograda su bili svedoci brojnih proklizavanja vozila, zastoja na ulicama i skraćenju ili preusmerenju trasa linija javnog prevoza usled stanja saobraćajnica kojima se kreću autobusi, ali ne krivicom gradskog prevoznika. U svim saobraćajnim pogonima GSP-a vozila su bila blagovremeno pripremljena za zimu i iz