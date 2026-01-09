Ledena kiša i sneg već počeli u ovim delovima Srbije, evo kada padavine stižu i do Beograda: Preti poledica!

U ovom času krajnje severne i severozapadne delove Srbije zahvatila je oblačnost sa padavinama sa zapada.

Na severu Vojvodine počeo je sneg, dok na zapadu Bačke i Srema pada ledena kiša. U nastavku poslepodneva ovaj padavinski sistem nastaviće put dalje prema ostalim predelima Srbije, pa se očekuju sneg, kiša i ledena kiša, kao i velika opasnost od poledice. Krajem dana i tokom večeri sneg će padati na severu Vojvodine, a u ostalim predelima Srbije očekuje se kiša, koja će se u predelima gde podloga bude imala negativnu temperaturu lediti pri tlu. U zapadnim,