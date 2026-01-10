Favoriti pale motore: Šta ćemo gledati prvog dana EP?

Nema velikih derbija prvog dana Evropskog prvenstva u vaterpolu u beogradskoj Areni.

Za četiri utakmice zajdnički zaključak je da će to biti odlična provera za favorizovane sastave da osete atmosferu ambijenta bez straha za konačan ishod i da u prvom kolu upale motore kako bi u drugom, kada su na programu dva derbija, pokazali sav kvalitet. U „A“ grupi igraju Mađarska – Francuska i Crna Gora – Malta, a u „C“ grupi Španija – Izrael i Holandija – Srbija. Španija – Izrael (12.45) Evropski i svetski prvak Španija će odmeriti snage sa Izraelom u 12.45.