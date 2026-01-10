Jedini čovek sa Terzine strane koji se pojavio na Barbarinom rođendanu: Milica prihvatila da on dođe zbog...

Milica Veličković danas je napravila slavlje povodom prvog rođendana svoje naslednice Barbare, koju je dobila sa Borislavom Terzićem Terzom.

Nakon što je obavljen svečani čin krštenja, Milica Veličković je u jednom restoranu okupila prijatelje i rodbinu. Kako smo imali priliku da vidimo, ni Terza, ni članovi njegove porodice nisu bili prisutni na slavlju, a Milica Veličković sada je otkrila da je na proslavu ipak došao jedan član sa tatine strane. Snimila je Terzinog druga Danijela Dujkovića Munjeza koji se latio mikrofona, a onda je napisala: - Evo čovek sa tatine strane - napisala je Milica Veličković