Terzina porodica besna na Milicu, Munjez otkrio šok detalje iz crkve: "Terza je poljubio popu ruku, a onda..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Terzina porodica besna na Milicu, Munjez otkrio šok detalje iz crkve: "Terza je poljubio popu ruku, a onda..."

Bivša rijaliti učesnica, Milica Veličković, danas je upriličila krštenje ćerke Barbare, koju je dobila sa Borislavom Terzićem Terzom, aktuelnim učesnikom "Elite".

Milica i Terza raskinuli su veridbu nakon što je on prevario i od tada nisu u dobrim odnosima. Danas je na krštenju njihove naslednice Barbare došlo do neprijatne situacije. Terza je izveden iz "Elite 9" kako bi prisustvovao ovom važnom činu, ali ga je bivša verenica Milica Veličković, kao je naveo, izbacila sa svečane ceremonije. Milica je potom ispričala šta se događalo u crkvi tokom krštenja, te je otkrila da će je crkvena parohija navodno tužiti zbog snimanja.,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Njene drugarice su me..." Terza slomljen od bola nakon skandala na krštenju, kroz suze priznao šta se dešavalo: Pop nas je...…

"Njene drugarice su me..." Terza slomljen od bola nakon skandala na krštenju, kroz suze priznao šta se dešavalo: Pop nas je...

Kurir pre 1 sat
"Terzina porodica je besna na Milicu" Munjez nakon skandala na krštenju ćerke Milice Veličković i Terze otkrio šta se…

"Terzina porodica je besna na Milicu" Munjez nakon skandala na krštenju ćerke Milice Veličković i Terze otkrio šta se dešavalo: "Zamislite da su njegovi došli, šta bi bilo" (video)

Blic pre 2 sata
Skandal na krštenju ćerke Milice i Terze: Izbacila ga iz crkve usred svečane ceremonije: "Sve ste videli" (video)

Skandal na krštenju ćerke Milice i Terze: Izbacila ga iz crkve usred svečane ceremonije: "Sve ste videli" (video)

Blic pre 2 sata
"Parohija me tuži zbog Terze": Milica Veličković se oglasila nakon skandala u crkvi, bivši došao ozvučen i sve snimao

"Parohija me tuži zbog Terze": Milica Veličković se oglasila nakon skandala u crkvi, bivši došao ozvučen i sve snimao

Mondo pre 2 sata
"Zamislite da su njegovi drugovi došli, šta bi bilo!" Munjez nakon skandala na krštenju ćerke Milice i Terze otkrio šta se…

"Zamislite da su njegovi drugovi došli, šta bi bilo!" Munjez nakon skandala na krštenju ćerke Milice i Terze otkrio šta se dešavalo: Njegova porodica je...

Kurir pre 2 sata
"Parohija me tuži zbog Terze" Milica Veličković šokirala nakon skandala u crkvi na krštenju ćerke: Krenuo je da divlja, bilo…

"Parohija me tuži zbog Terze" Milica Veličković šokirala nakon skandala u crkvi na krštenju ćerke: Krenuo je da divlja, bilo je...

Kurir pre 3 sata
Milica se oglasila nakon skandala na krštenju ćerke: "Terza je krenuo divlja! Parohija će da tuži zbog..."

Milica se oglasila nakon skandala na krštenju ćerke: "Terza je krenuo divlja! Parohija će da tuži zbog..."

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ELITArijalitimilica velickovic

Zabava, najnovije vesti »

"Bila sam na ulici" Tara Simov o porodici, napuštanju Srbije i Eliti 9: "Dobijem nervni slom kad mi pomenu Ša" (video)

"Bila sam na ulici" Tara Simov o porodici, napuštanju Srbije i Eliti 9: "Dobijem nervni slom kad mi pomenu Ša" (video)

Blic pre 49 minuta
Ćerka Čede Jovanovića ošišala Acu Kosa u stanu: Anđelija uzela mašinicu u ruke i zapalila mreže: "Dobio je šta je tražio"…

Ćerka Čede Jovanovića ošišala Acu Kosa u stanu: Anđelija uzela mašinicu u ruke i zapalila mreže: "Dobio je šta je tražio"

Blic pre 39 minuta
"Tata je zbrinuo brata, a meni obećava da ću dobiti nešto tek nakon njegove smrti": Iskrena ispovest ćerke koja jedva krpi…

"Tata je zbrinuo brata, a meni obećava da ću dobiti nešto tek nakon njegove smrti": Iskrena ispovest ćerke koja jedva krpi kraj sa krajem

Blic pre 19 minuta
Terza se uplakan vratio u elitu 9 Otkrio detalje svađe sa Milicom u crkvi: "Bio je haos, nije htela da nastavi krštenje"

Terza se uplakan vratio u elitu 9 Otkrio detalje svađe sa Milicom u crkvi: "Bio je haos, nije htela da nastavi krštenje"

Blic pre 14 minuta
"Debeli se najlepše smeju" Edita prošetala nikad dublji dekolte, zatrpali je porukama: Lukasova bivša žena odmah reagovala…

"Debeli se najlepše smeju" Edita prošetala nikad dublji dekolte, zatrpali je porukama: Lukasova bivša žena odmah reagovala (foto)

Blic pre 24 minuta