Terzina porodica besna na Milicu, Munjez otkrio šok detalje iz crkve: "Terza je poljubio popu ruku, a onda..."

Bivša rijaliti učesnica, Milica Veličković, danas je upriličila krštenje ćerke Barbare, koju je dobila sa Borislavom Terzićem Terzom, aktuelnim učesnikom "Elite".

Milica i Terza raskinuli su veridbu nakon što je on prevario i od tada nisu u dobrim odnosima. Danas je na krštenju njihove naslednice Barbare došlo do neprijatne situacije. Terza je izveden iz "Elite 9" kako bi prisustvovao ovom važnom činu, ali ga je bivša verenica Milica Veličković, kao je naveo, izbacila sa svečane ceremonije. Milica je potom ispričala šta se događalo u crkvi tokom krštenja, te je otkrila da će je crkvena parohija navodno tužiti zbog snimanja.,