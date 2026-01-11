Od 203 do više od 2.000 žrtava: Oprečne procene o broju stradalih u protestima u Iranu

Iranski demonstranti nastavili su dvonedeljne proteste, a dok predstavnici vlasti šalju i pomirljive poruke i pretnje oštrijim merama, tačan broj žrtava nije poznat i varira od 203 - kako tvrde aktivisti, do mnogo više, kako navode pojedini antivladini mediji.

Američka aktivistička grupa HRANA saopštila je da su najmanje 203 osobe ubijene, a među njima su 162 demonstranta i 41 pripadnik snaga bezbednosti. Prema tom izvoru, U Iranu je uhapšeno više od 3.280 osoba, preneo je AP. Antivladin medij Iran Internešnel objavio je da procene ukazuju da je 2.000 ljudi ubijeno samo tokom 48-časovnog perioda. Taj broj je znatno veći od bilansa koji navode druge grupe, koje takođe ukazuju da se smrtonosno oružje koristi protiv