Pala 22. titula u 22. različitom gradu: Medvedev opet kreće na vrh

Nova pre 2 sata  |  Autor: Dušan Marković
Danil Medvedev je na impresivan način otvorio novu sezonu i jasno poručio da se vraća u prepoznatljiv šampionski ritam.

Ruski teniser je u Brizbejnu ostvario pet pobeda u isto toliko mečeva, izgubio samo jedan set i na kraju podigao pehar, uz osećaj da je igrao bolje nego u bilo kom trenutku tokom čitave 2025. godine. U finalu ATP 250 turnira Medvedev je savladao Amerikanca Brendona Nakašimu rezultatom 6:2, 7:6 (7:1) i potvrdio dominaciju koju je pokazivao tokom cele sedmice. Finalni duel je dugo bio pod potpunom kontrolom Medvedeva. Nakon što je u drugom setu napravio brejk za 3:2,
