Horor u Iranu! Raste broj žrtava protesta, više od 500 mrtvih!

U nemirima u Iranu poginulo je više od 500 ljudi, saopštila je u nedelju grupa za ljudska prava, dok je Teheran pretio da će ciljati američke vojne baze ako predsednik Donald Tramp sprovede pretnje da će intervenisati u ime demonstranata.

Dok se klerikalni establišment Islamske Republike suočava sa najvećim demonstracijama od 2022. godine, Tramp je više puta pretio da će intervenisati ako se sila upotrebi nad demonstrantima. Prema svojoj najnovijoj tabeli - zasnovanoj na aktivistima unutar i van Irana, grupa za ljudska prava HRANA sa sedištem u SAD, saopštila je da je potvrdila smrt 490 demonstranata i 48 pripadnika bezbednosnih snaga, a uhapšeno je više od 10.600 ljudi. Reuters nije mogao