Horor u Iranu! Raste broj žrtava protesta, više od 500 mrtvih!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
U nemirima u Iranu poginulo je više od 500 ljudi, saopštila je u nedelju grupa za ljudska prava, dok je Teheran pretio da će ciljati američke vojne baze ako predsednik Donald Tramp sprovede pretnje da će intervenisati u ime demonstranata.

Dok se klerikalni establišment Islamske Republike suočava sa najvećim demonstracijama od 2022. godine, Tramp je više puta pretio da će intervenisati ako se sila upotrebi nad demonstrantima. Prema svojoj najnovijoj tabeli - zasnovanoj na aktivistima unutar i van Irana, grupa za ljudska prava HRANA sa sedištem u SAD, saopštila je da je potvrdila smrt 490 demonstranata i 48 pripadnika bezbednosnih snaga, a uhapšeno je više od 10.600 ljudi. Reuters nije mogao
Serbian News Media pre 10 minuta
Kurir pre 14 minuta
Nedeljnik pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Politika pre 1 sat
Večernje novosti pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 35 minuta
Danas pre 30 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
RTV pre 45 minuta