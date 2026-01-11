Jedna od najlepših na svetu ostala bez senzacije: Arina je "počistila", ona posle odbila da se rukuje sa njom!

Beloruska teniserka Arina Sabalenka osvojila je prvi turnir u sezoni pošto je u finalu Brizbejna bila bolja od Ukrajinke Marte Kostjuk sa 2:0 u setovima - 6:4, 6:3.

Nikada do sada Kostjuk nije uspela da trijumfuje protiv najbolje teniserke sveta, čak ni da joj uzme set, a istorija njihovih okršaja nastavila je u istom ritmu. Sam početak je mogao da nagovesti tako nešto, pošto je Arina došla do brejka u drugom gemu, ali se Ukrajinka nije predavala, pa je vrlo brzo došlo do poravnanja. Ipak, upravo kada se lomilo, Sabalenka je u desetom gemu uzela meru rivalki i osvojila prvi set. Imala je Marta Kostjuk brejk loptu odmah na