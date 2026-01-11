Krv danas možete dati na ovoj beogradskoj lokaciji

Krv danas možete dati na ovoj beogradskoj lokaciji
Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovoj lokaciji: Novi Beograd Delta city, autobus 11-15 časova Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. To znači da je potrebno da se zadovolje sledeći kriterijumi: da je osoba
