Iran upozorava Trampa

Iran je upozorio danas predsednika SAD Donalda Trampa da će bilo kakav američki napad na tu zemlju dovesti do kontranapada Teherana na Izrael i američke vojne baze kao “legitimne mete”, saopštio je iranski zvaničnik Mohamed Baker Kalibaf u parlamentu.

Kalibaf je na sednici parlamenta, koju je iranska državna televizija prenosila uživo, pohvalio policiju i iransku Revolucionarnu gardu za to što su, kako je naveo, zauzeli “tvrd stav” tokom protesta, prenosi AP. – Narod Irana bi trebalo da zna da ćemo postupati sa njima oštro i kaznićemo sve koji su uhapšeni – rekao je Kalibaf o učesnicima protesta, pri čemu je direktno zapretio Izraelu, koji je nazvao “okupiranom teritorijom”, kao i američkoj vojsci. “U slučaju