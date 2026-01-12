Zlatni globus: Timoti Šalame pobedio Dikaprija

BBC News pre 13 minuta | Ijan Jangs i Stiven Mekintoš

CHRIS TORRES/EPA/Shutterstock Timoti Šalame slavi sa njegovim prvim Zlatnim globusom u karijeri

Timoti Šalame jedan je od glavnih pobednika ovogodišnjeg, 83. Zlatnog globusa.

Šalame (30) je nastavio put ka dobijanju Oskara, pobedivši zvezde poput Leonarda Dikaprija i Džordža Klunija u trci za najboljeg glumca u mjuziklu ili komediji za stonotenisku avanturu „Marti Veličanstveni“ (Marty Supreme).

Uprkos tome što Dikaprio nije osvojio nagradu, njegov film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) je dobio najviše nagrada - četiri, među kojima i za najbolji mjuzikl ili komediju i najboljeg reditelja.

Irska glumica Džesi Bakli proglašena je za najbolju dramsku glumicu za film „Hamnet“, što je bila još jedna iznenađujuća pobeda u kategoriji najboljeg dramskog filma.

Vampirski triler „Grešnici“ (Sinners) smatran je favoritom, ali je umesto toga osvojio nagradu za najbolju filmsku klasu, kao i nagradu za najbolju muziku.

Zlatni globusi su ključna stanica na putu ka dodeli Oskara, a među ostalim dobitnicima glumačkih nagrada bili su Tejana Tejlor, Rouz Birn, Vagner Moura i Stelan Skarsgard.

Za razliku od Oskara, Globusi takođe nagrađuju TV serije, a britanski glumci Stiven Grejam, Oven Kuper i Erin Doerti osvojili su priznanja za uloge u Netfliksovoj drami „Adolescencija“ (Adolescence). .

Pobednici

„Hamnet“ je drama koju je režirala Kloe Žao, zasnovana na istoimenom romanu Megi O'Farel.

To je fikcionalizovani prikaz života Vilijama Šekspira, Hamneta, sina koji je preminuo u 11. godini.

U „Hamnetu“ glume Pol Meskal i irska glumica Džesi Bakli, koja je osvojila Zlatni globus za najbolju glumicu u drami za ulogu Agnes Šekspir.

Film Pola Tomasa Andersona „Jedna bitka za drugom“ proglašen je za najbolji film u kategoriji mjuzikl ili komedija.

Andreson je dobio i Zlatni globus za najboljeg reditelja.

Mračna komedija, u kojoj glumi Leonardo Dikaprio, osvojila je nagradu i za najbolji scenario.

Brazilski glumac Vagner Moura proglašen je za najboljeg dramskog glumca za glavnu ulogu u filmu „Tajni agent“.

Nagrade za najboljeg glumca i glumicu u filmu u kategoriji mjuzikl ili komedija otišle su Timotiju Šalameu za ulogu profesionalnog igrača stonog tenisa u filmu „Marti Veličanstveni“ i Rouz Birn za film If I Had Legs I'd Kick You.

Tejana Tejlor je osvojila nagradu za najbolju sporednu glumicu za ulogu revolucionarke i majke u filmu „Jedna bitka za drugom“, dok je 74-godišnji Skarsgard, zvezda norveške porodične drame „Sentimentalna vrednost“ (Sentimental Value), osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca.

Najbolji animirani film je „K-pop lovci na demone“, objavljen na platformi Netfliks.

Šalameova 'slatka' pobeda

Getty Images Kajli Džener nije prošetala crvenim tepihom sa Šalameom, ali je bila na ceremoniji

U zagrevanju za dodelu Oskara, pobeda Timotija Šalamea na Zlatnom globusu dala mu je blagu prednost u odnosu na rivale.

„Sada sam uz mnoge velikane", rekao je kada je primao nagradu.

BIla je ovo Šalameova peta nominacija za Zlatni globus, ali njegova prva pobeda.

„Tata mi je usadio duh zahvalnosti dok sam odrastao, uvek budi zahvalan na onome što imaš“, rekao je.

„To mi je omogućilo da sa ove ceremonije u prošlosti odem praznih ruku, uzdignute glave, zahvalan samo što sam ovde. Ali lagao bih kada bih rekao da ti trenuci ne čine ovaj trenutak mnogo slađim.

„Za moje roditelje, za moju partnerku, volim te mnogo“, dodao je, gledajući njegovu devojku Kajli Džener.

Džesi Bakli: 'Ovo je velika čast'

Getty Images Džesi Bakli, osvojila je nagradu za najbolju glumicu u filmu „Hamnet“

Džesi Bakli je proglašena za najbolju glumicu za ulogu u adaptaciji bestselera Megi O'Farel, „Hamnet“, o smrti sina Vilijama Šekspira.

„Ovo nije normalan osećaj ili situacija u kojoj se treba naći“, rekla je na sceni.

„Bilo je izvanredno biti ove ekipe, jer smo pričali priču o verovatno najpoznatijem Britancu koji je ikada živeo, a imali smo kineskog reditelja, mnogo Iraca, uglavnom poljsku ekipu, pored naše britanske porodice.“

„Ovo je prava čast, volim što sam deo ove industrije.“

Ubrzo potom, rediteljka „Hamneta“ Kloe Žao izgledala je vidljivo šokirano kada je film proglašen pobednikom u nominaciji za najbolji dramski film.

Primajući nagradu, producent Stiven Spilberg je rekao da je „voleo knjigu“ O'Farel, ali je smatrao da je Žao „jedini filmski stvaralac na planeti koji je mogao da ispriča priču“.

„Selo Hamnet je zajedno sa nama napravilo ovaj film.

„Neki od njih su izgubili njihove voljene tokom snimanja... i samo želim da im kažem da mislimo na njih, da smo ovde zbog nih i da vas sve volimo", rekla je Žao.

Uplakana Tejana Tejlor

Getty Images Tejana Tejlor proglašena je za najbolju sporednu glumicu za film „Jedna bitka za drugom“

Pevačica i glumica Tejana Tejlor, čija je karijera počela kada je sa 15 godina koreografisala Bijonsin muzički spot, učvrstila je holivudski proboj osvajanjem nagrade za najbolju sporednu glumicu za film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another).

Nakon što se u suzama zahvalila grupi ljudi, iskoristila je priliku da pošalje poruku „mojim smeđim sestrama i malim smeđim devojčicama koje gledaju večeras“.

„Našem svetlu nije potrebna dozvola da sija“, rekla im je.

„Pripadamo svakoj sobi u koju uđemo. Naši glasovi su važni, a naši snovi zaslužuju prostor.“

Getty Images Stelan Skarsgard je dobio nagradu za najboljeg sporednog glumca

Švedski glumac Stelan Skarsgard (74) osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca za film „Sentimentalna vrednost“ i našalio se da nije pripremio govor „jer je mislio da je previše star“.

Zatim je strastveno apelovao na ljude da gledaju filmove poput njegovog na velikom platnu.

„Film treba gledati u bioskopima“, rekao je uz ovacije publike.

Australijanka Rouz Birn proglašena je za najbolju glumicu u filmskom mjuziklu ili komediji za film „Da imam noge, šutnula bih te“ (If I Had Legs I'd Kick You).

Zahvalila se članovima njene porodice.

„Moj brat je moj dečko. Hvala, Džordž“, nasmejala se.

„Hvala mojoj mami i tati, koji su kupili Paramaunt+ kako bi mogli da gledaju dodelu Zlatnih globusa iz Sidneja.

„I želim da se zahvalim mom mužu, Bobiju Kanavaleu. Nije mogao da bude ovde jer, hm, dobijamo bradatog zmaja, a otišao je na izložbu gmizavaca u Nju Džerziju. Zato, hvala ti, dušo.“

Getty Images Rouz Birn prima nagradu za najbolju sporednu ulogu

„K-Pop Demon Hunters“ osvojio je nagradu za najbolji animirani film i najbolju pesmu.

Brazilski politički triler „Tajni agent“ proglašen je za najbolji međunarodni film, dok je njegova zvezda Vagner Moura osvojio nagradu za najboljeg dramskog glumca.

„Ovo je film o generacijskoj traumi. Mislim da ako trauma može da se prenosi generacijama, mogu i vrednosti.

„Dakle, ovo je za one koji ostaju uz svoje vrednosti u teškim trenucima.“

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.12.2026)