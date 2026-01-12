Papa se sastao s liderkom opozicije Venecuele

Beta pre 1 sat

Papa Lav XIV primio je danas u Vatikanu liderku opozicije Venecuele i dobitnicu Nobelove nagrade za mir Marijom Korinom Mačado.

Ta privatna audijencija nije bila najavljena, a kasnije je upisana u dnevni bilten Vatikana, bez detalja.

Mačado putuje po Evropi i SAD od decembra, kada se ponovo pojavila u javnosti da bi preuzela Nobelovu nagradu za mir u Norveškoj.

Papa, prvi Amerikanac na toj funkciji, pozvao je da Venecuela ostane nezavisna zemlja, nakon što su američke snage zarobile bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura iz njegovog kompleksa u Karakasu i odvele ga u Njujork da mu se sudi zbog navodne trgovine drogom i "narko-terorizma".

Papa je izjavio da s "dubokom zabrinutošću" prati događaje u Venecueli i tražio zaštitu ljudskih i građanskih prava njenih stanovnika.

Većina opozicionih lidera, uključujući Mačado je u egzilu, a neki u zatvoru.

Mada je opozicija godinama isticala spremnost da smeni Madura i obnovi demokratiju u naftom bogatoj Venecueli, američki predsednik Donald Tramp je posle zbacivanja Madura dopustio da ostane ista vlast - potpredsednica Delsi Rodriges je preuzela kontrolu, a SAD kažu da će ona raditi to što Vašington zahteva.

Mačado je izjavila da bi želela da Nobelovu nagrade za mir za 2025. godinu prenese Trampu ili da je podeli s njim, ali je Nobelov komitet saopštio da dobitnik ne može dati nagradu nekom drugom.

Pošto je to objavljeno, Mačado je tu nagradu "posvetila Trampu i narodu Venecuele".

Tramp odavno tvrdi da on treba da dobije Nobelovu nagradu za mir i sam je sebe otvoreno je kandidovao za nju otkako se vratio na mesto predsednika.

(Beta, 12.01.2026)