Jak udarac za Trampa! Evropski parlament hitno stopirao sporazum sa Amerikom: "Situacija je neizvesnija nego ikad"

Blic pre 3 sata
Odbor za trgovinske sporazume odložio je glasanje dok ne bude uspostavljena pravna jasnoća i stabilnost u odnosima između EU i SAD Presuda američkog Vrhovnog suda osporila je pravnu osnovu za trgovinske tarife koje su SAD koristile u pregovorima sa EU Evropski parlament danas je suspendovao trgovinski sporazum Evropske unije i SAD iz 2025. godine uz obrazloženje da su najnovija odluka američkog predsednika Donalda Trampa i prethodna odluka američkog Vrhovnog suda
Ključne reči

Evropska UnijaVrhovni SudPregovori sa EUTrgovinski sporazumEUDonald Tramp

