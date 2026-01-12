Stigla struja: Dobre vesti iz Loznice

Stigla struja: Dobre vesti iz Loznice

LOZNICA - Elektrosnabdevanje na teritoriji grada Loznice u potpunosti je stabilizovano, sve trafo-stanice su pod naponom i u punom režimu rada, saopšteno je večeras iz gradske uprave.

Veliku zahvalnost upućujemo predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, Ministarstvu privrede i ministarki Adrijani Mesarović na podršci, koordinaciji i neprekidnoj angažovanosti na terenu, stoji u saopštenju iz Loznice. - Našu zahvalnost upućujemo hrabrim i požrtvovanim radnicima Elektrodistribucije Srbije, njenim podizvođačima, kao i svim zaposlenima drugih službi i preduzeća koji su danonoćno bili na terenu, ulažući nadljudske napore kako bi se život u gradu
Ključne reči

Aleksandar VučićLoznicastrujaelektricna energijaElektrodistribucije Srbije

