Voditeljka isprozivala Leonarda Dikaprija na dodeli Zlatnih globusa: Njegova reakcija je postala hit (video)

Američka komičarka Niki Glejzer ponovo je bila voditeljka 83. dodele Zlatnih globusa , održane u nedelju, 11. januara 2026. godine, u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu.

Drugu godinu zaredom u toj ulozi, Glejzer je u svom uvodnom monologu jasno stavila do znanja da publiku očekuje veče bez zadrške – sa oštrim duhovitošću, aktuelnim referencama i vređanjem najvećih zvezda industrije zabave. Posebnu pažnju privukle su njene šale o Leonardu Dikapriju, nominovanom za film „Jedna bitka za drugom“. Glejzer se poigrala sa njegovim imidžom i privatnim životom, rekavši da se „gotovo ništa drugo ne zna o njemu“, a zatim je dodala da je