Broj mrtvih prešao 500 tokom protesta u Iranu: "Režim je na kolenima, narod je spreman da ga sruši"

U Iranu već treću nedelju traju masovni protivvladini protesti.

Prema podacima američke organizacije za ljudska prava, poginulo je više od 500 ljudi, dok vlasti već više od 72 sata drže zemlju bez interneta i telefonskih veza. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iran zatražio pregovore, ali i da SAD razmatra vojne opcije, na što je Teheran zapretio odmazdom. Protesti su se proširili i van Irana, s incidentima zabeleženim u Los Anđelesu i Londonu. SAD istovremeno razmatraju moguće opcije delovanja, dok iranske