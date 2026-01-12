Broj mrtvih prešao 500 tokom protesta u Iranu: "Režim je na kolenima, narod je spreman da ga sruši"

Mondo pre 15 minuta  |  Mila Matović
Broj mrtvih prešao 500 tokom protesta u Iranu: "Režim je na kolenima, narod je spreman da ga sruši"

U Iranu već treću nedelju traju masovni protivvladini protesti.

Prema podacima američke organizacije za ljudska prava, poginulo je više od 500 ljudi, dok vlasti već više od 72 sata drže zemlju bez interneta i telefonskih veza. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iran zatražio pregovore, ali i da SAD razmatra vojne opcije, na što je Teheran zapretio odmazdom. Protesti su se proširili i van Irana, s incidentima zabeleženim u Los Anđelesu i Londonu. SAD istovremeno razmatraju moguće opcije delovanja, dok iranske
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Koje opcije, vojne ili druge, SAD imaju protiv Irana?

Koje opcije, vojne ili druge, SAD imaju protiv Irana?

Slobodna Evropa pre 20 minuta
Uživo Iran opasno zapretio: "Dođite pa gledajte, sva vaša postrojenja u regiji biće uništena, zavedeni Trampe, nemoj verovati…

Uživo Iran opasno zapretio: "Dođite pa gledajte, sva vaša postrojenja u regiji biće uništena, zavedeni Trampe, nemoj verovati lažima koje ti govore" (video)

Kurir pre 10 minuta
U protestima u Iranu poginulo 500 ljudi, haos ne staje: "Režim je na kolenima, narod je spreman da ga sruši"

U protestima u Iranu poginulo 500 ljudi, haos ne staje: "Režim je na kolenima, narod je spreman da ga sruši"

Telegraf pre 40 minuta
"Protesti će se ponavljati dok se ne reše materijalni uslovi, Reza Pahlavi može biti simbol promene": stručnjaci za Blic TV o…

"Protesti će se ponavljati dok se ne reše materijalni uslovi, Reza Pahlavi može biti simbol promene": stručnjaci za Blic TV o sve većoj eskalaciji u Iranu (video)

Blic pre 1 sat
Vapaj iz Irana: Pozvali su i zatražili samo jedno FOTO

Vapaj iz Irana: Pozvali su i zatražili samo jedno FOTO

B92 pre 1 sat
Američki mediji: Arakči kontaktirao Vitkofa tokom vikenda, zatražio deeskalaciju

Američki mediji: Arakči kontaktirao Vitkofa tokom vikenda, zatražio deeskalaciju

Večernje novosti pre 1 sat
Oglasila se Vlada Grenlanda: Otkrili kako će se braniti teritorija, uputili poruku Americi

Oglasila se Vlada Grenlanda: Otkrili kako će se braniti teritorija, uputili poruku Americi

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranInternetTeheranLondonLos AnđelesDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Danas pre 0 minuta
(Video) Putin kreće sa Trampom u pohod na evropsku teritoriju?! Glavni ruski propagandista izneo stravične tvrdnje i svaka je…

(Video) Putin kreće sa Trampom u pohod na evropsku teritoriju?! Glavni ruski propagandista izneo stravične tvrdnje i svaka je strašnija od prethodne: "Donald se prema za veliki rat"

Blic pre 10 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rusi gađali energetski sektor; Zelenski predložio produženje vanrednog stanja i mobilizacije

UKRAJINSKA KRIZA: Rusi gađali energetski sektor; Zelenski predložio produženje vanrednog stanja i mobilizacije

RTV pre 5 minuta
Zelenski: Pregovori sa SAD u odlučujućoj fazi, spremamo se za potpisivanje dokumenata

Zelenski: Pregovori sa SAD u odlučujućoj fazi, spremamo se za potpisivanje dokumenata

RTV pre 5 minuta
Rute iz Zagreba "pokazuje zube": Rusija nas plaši Orešnikom, ali...

Rute iz Zagreba "pokazuje zube": Rusija nas plaši Orešnikom, ali...

Pravda pre 14 minuta