Pokrenuta istraga protiv predsednika Federalnih rezervi SAD

Federalno tužilaštvo Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pokrenulo je krivičnu istragu protiv predsednika Federalnih rezervi (FED) Džeroma Pauela, prenose danas mediji.

Pauel je potvrdio da je Ministarstvo pravde uručilo FED sudske pozive i pretilo krivičnom optužnicom zbog svedočenja koje je dao odboru Senata o renoviranju zgrada Federalnih rezervi. On je ocenio da je ova istraga "bez presedana" i izneo uverenje da je pokrenuta zbog toga što je izazvao bes američkog predsednika Donalda Trampa odbijajući da snizi kamatne stope uprkos ponovljenom javnom pritisku šefa države. Predsednik FED je poslednji u nizu koji se sukobio sa