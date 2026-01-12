Zlato na novom rekordu

Zlato na novom rekordu

Evropski berzanski indeksi bili su danas uglavnom u padu, cena zlata je premašila 4.580 dolara po unci i dostigla novu rekordnu vrednost, dok su u fokusu investitora geopolitičke napetosti oko Irana i otvaranje istrage protiv predsednika američkog FED-a.

Američki predsednik Donald Tramp razmatra mere protiv Irana, uključujući vojne udare na tu zemlju, što povećava zabrinutost na tržištu, prenose mediji. Pored toga, američki savezni tužioci pokrenuli su krivičnu istragu protiv predsednika Feda Džerouma Pauela u vezi sa njegovim svedočenjem u junu pred Bankarskim odborom Senata, dok je Pauel optužio Trampovu administraciju da vrši pritisak na centralnu banku da se uskladi sa njegovim političkim stavovima, prenosi
