Pregled berze: carinski predah, zlato i nafta dobijaju na vrednosti

Bloomberg Adria pre 19 minuta  |  Mihael Šmirmaul
Najvažnija vest za tržišta prošle nedelje stigla je u petak popodne, dok su se tržišta preko okeana pripremala za pauzu tokom vikenda.

Vrhovni sud SAD je odbacio carinski program predsednika Donalda Trumpa, na šta je on slegnuo ramenima i najavio uvođenje globalne carine od 10 odsto za svoje trgovinske partnere, istovremeno potvrdivši da različite kategorije u okviru njegovog tekućeg programa ostaju na snazi. Berzanski indeksi su nakon odluke suda blago porasli, dok su drugi instrumenti, kao što su američki dolar i državne obveznice, pali. S&P 500 je u petak skočio za 0,7 odsto i zabeležio
Bloomberg Adria pre 19 minuta
