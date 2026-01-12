Dačić u 12 časova vodi sednicu Republičkog štaba za vanredne situacije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić predsedavaće danas vanrednom sednicom Republičkog štaba za vanredne situacije sa početkom u 12 časova u Palati Srbija.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, na sednici će biti razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji, informacije o opštem stanju na terenu i aktivnostima Sektora za vanredne situacije, kao i druge važne teme. Ranije je ovu sednicu najavio premijer Đuro Macut.