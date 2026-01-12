Prevarili staricu za 1,5 miliona dinara i nakit

Osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela prevara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su M. J. (39), V. J. (55), G. J. (38) i M. J. (55), zbog sumnje da su u više navrata prevarili osamdesetdvogodišnju staricu za oko 1,5 miliona dinara i nakit. Nakon zadržavanja od 48 sati i saslušanja, svim osumnjičenima je određen pritvor do 30 dana. Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela prevara, saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici. Kako se sumnja, oni su u više navrata