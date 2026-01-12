Prevarili staricu za 1,5 miliona dinara i nakit

Politika pre 35 minuta
Prevarili staricu za 1,5 miliona dinara i nakit

Osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela prevara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su M. J. (39), V. J. (55), G. J. (38) i M. J. (55), zbog sumnje da su u više navrata prevarili osamdesetdvogodišnju staricu za oko 1,5 miliona dinara i nakit. Nakon zadržavanja od 48 sati i saslušanja, svim osumnjičenima je određen pritvor do 30 dana. Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela prevara, saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici. Kako se sumnja, oni su u više navrata
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Ojadili baku (82) za 1,5 miliona dinara da bi joj navodno rešili porodične probleme: Uhapšeno četvoro prevaranata iz Rume

Ojadili baku (82) za 1,5 miliona dinara da bi joj navodno rešili porodične probleme: Uhapšeno četvoro prevaranata iz Rume

Nova pre 10 minuta
Baka (82) iz Rume prevarena za milione! Četiri osobe joj nudile "rešavanje porodičnih problema", pa je ojadili za bogatstvo!

Baka (82) iz Rume prevarena za milione! Četiri osobe joj nudile "rešavanje porodičnih problema", pa je ojadili za bogatstvo!

Blic pre 5 minuta
Uhapšena četvorica osumnjičenih koji se terete da su prevarili staricu za skoro 1,5 miliona dinara

Uhapšena četvorica osumnjičenih koji se terete da su prevarili staricu za skoro 1,5 miliona dinara

N1 Info pre 1 sat
Uhapšene četiri osobe zbog prevare starije žene za više od milion i po dinara

Uhapšene četiri osobe zbog prevare starije žene za više od milion i po dinara

NIN pre 1 sat
Prevara u Rumi: Oštetili staricu za milion i po dinara i zlato, četvoro u pritvoru

Prevara u Rumi: Oštetili staricu za milion i po dinara i zlato, četvoro u pritvoru

Serbian News Media pre 45 minuta
Policija u Svrljigu uhapsila muškarca u taksiju zbog heroina

Policija u Svrljigu uhapsila muškarca u taksiju zbog heroina

Newsmax Balkans pre 25 minuta
Policija uhapsila mladića u taksiju, pronašli mu 57 grama heroina

Policija uhapsila mladića u taksiju, pronašli mu 57 grama heroina

Jugmedia pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska MitrovicaMinistarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

Najavljeni Dani sećanja na Jonuza Muslijua

Najavljeni Dani sećanja na Jonuza Muslijua

Bujanovačke pre 10 minuta
Ojadili baku (82) za 1,5 miliona dinara da bi joj navodno rešili porodične probleme: Uhapšeno četvoro prevaranata iz Rume

Ojadili baku (82) za 1,5 miliona dinara da bi joj navodno rešili porodične probleme: Uhapšeno četvoro prevaranata iz Rume

Nova pre 10 minuta
"Čukanje" u Maksima Gorkog i vlažni putevi: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

"Čukanje" u Maksima Gorkog i vlažni putevi: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 5 minuta
Autobuske linije danas redovno saobraćaju

Autobuske linije danas redovno saobraćaju

Sandžak press pre 10 minuta
Stanovnici Crvene zvezde protestuju zbog višenedeljnog isključenja struje

Stanovnici Crvene zvezde protestuju zbog višenedeljnog isključenja struje

Glas juga pre 0 minuta