Tinejdžerka podmetnula požar u dva stambena objekta, šteta 100.000 evra

Policija je uhapsila devojčicu iz lokalne zajednice, protiv koje je pokrenuta istraga kako bi se utvrdio motiv podmetanja požara

ŠTUTGART – U noći između subote i nedelje, u gradu Gajlingen an der Štajge u nemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg, izbio je požar u dva stambena objekta, za čije je podmetanje osumnjičena 15-godišnja devojčica. Prema informacijama policije, devojčica je uhapšena u blizini mesta požara, prenosi Bild. Prvi poziv u pomoć stigao je u 1.40 sati, kada je u stambenoj zgradi u ulici Adler izbio požar zbog zapaljenog smeća u hodniku. Stanari su uspeli da ugase plamen pre