Republički štab za vanredne situacije: Država reagovala brže nego najrazvijenije evropske zemlje

Država je u ovim vremenskim neprilikama brže reagovala nego najrazvijenije evropske zemlje, građani su pozvani da budu strpljivi i slušaju uputstva nadležnih uz poruku - država je uz građane.

To je poručeno sa današnje vanredne sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Naredna sednica, kako je najavio ministar, održaće se u petak. Trenutno je zbog problema u snabdevanju strujom ili porasta vodostaja vanredna situacija proglašena u 10 lokalnih samouprava u Srbiji - Lučanima, Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Prijepolju, Majdanpeku, Ivanjici i Sjenici. Na sednici su