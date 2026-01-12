Republički štab za vanredne situacije: Država reagovala brže nego najrazvijenije evropske zemlje

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Republički štab za vanredne situacije: Država reagovala brže nego najrazvijenije evropske zemlje

Država je u ovim vremenskim neprilikama brže reagovala nego najrazvijenije evropske zemlje, građani su pozvani da budu strpljivi i slušaju uputstva nadležnih uz poruku - država je uz građane.

To je poručeno sa današnje vanredne sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Naredna sednica, kako je najavio ministar, održaće se u petak. Trenutno je zbog problema u snabdevanju strujom ili porasta vodostaja vanredna situacija proglašena u 10 lokalnih samouprava u Srbiji - Lučanima, Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Prijepolju, Majdanpeku, Ivanjici i Sjenici. Na sednici su
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Koliko privreda gubi zbog prekida u snabdevanju strujom

Koliko privreda gubi zbog prekida u snabdevanju strujom

Bloomberg Adria pre 1 sat
(Foto) Crveni krst dostavio pakete hrane, odeće, agregata: Pomoć za više 400 domaćinstava pogođenih padavinama

(Foto) Crveni krst dostavio pakete hrane, odeće, agregata: Pomoć za više 400 domaćinstava pogođenih padavinama

Newsmax Balkans pre 59 minuta
Štab za vanredne situacije: Srbija brže reagovala od Evrope, građani pozvani na strpljenje

Štab za vanredne situacije: Srbija brže reagovala od Evrope, građani pozvani na strpljenje

In medija pre 59 minuta
Da li građani koji su danima bez struje i oni koji su zadobili telesne povrede zbog poledice imaju pravo na odštetu?

Da li građani koji su danima bez struje i oni koji su zadobili telesne povrede zbog poledice imaju pravo na odštetu?

Danas pre 1 sat
Čaušić: Trenutno vanredna situacija u 10 opština, nećemo smanjivati stepen pripravnosti

Čaušić: Trenutno vanredna situacija u 10 opština, nećemo smanjivati stepen pripravnosti

Telegraf pre 49 minuta
Republički štab: Reagovali smo brže nego najrazvijenije zemlje, država je uz građane, samo strpljivo

Republički štab: Reagovali smo brže nego najrazvijenije zemlje, država je uz građane, samo strpljivo

Beta pre 1 sat
Vanredna situacija u 10 opština, ne očekuju se poplave

Vanredna situacija u 10 opština, ne očekuju se poplave

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMajdanpekSjenicaZvornikMinistar unutrašnjih poslovaIvanjicaPrijepoljeValjevoLoznicavanredna situacijaLučaniMali Zvornik

Društvo, najnovije vesti »

Novosadski studenti podsetili na kršenja ljudskih prava i ponovo pozvali na protest 17. januara

Novosadski studenti podsetili na kršenja ljudskih prava i ponovo pozvali na protest 17. januara

Mašina pre 9 minuta
Povlačenje rada o Rio Tintu iz časopisa Nature ne znači da taj projekat nije štetan po životnu sredinu

Povlačenje rada o Rio Tintu iz časopisa Nature ne znači da taj projekat nije štetan po životnu sredinu

Mašina pre 14 minuta
Obuka na savremenim sistemima raketne artiljerije

Obuka na savremenim sistemima raketne artiljerije

RTV pre 9 minuta
Debata u zoni činjenica ili politizacije: Naučni rad o štetnom uticaju projekta "Jadar" povučen iz svetskog časopisa

Debata u zoni činjenica ili politizacije: Naučni rad o štetnom uticaju projekta "Jadar" povučen iz svetskog časopisa

Euronews pre 8 minuta
Mučno i za gledanje i za slušanje

Mučno i za gledanje i za slušanje

Danas pre 9 minuta