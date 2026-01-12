NBS: Referentna kamatna stopa zadržana na istom nivou od 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne, 4,5 odsto i kreditne olakšice,7,0 odsto, saopštila je NBS.

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje, navodi se u saopštenju i dodaje da se u poslednjim mesecima 2025. godine inflacija stabilizovala na nivou neznatno ispod centralne vrednosti cilja NBS, tri plus minus 1,5 odsto. Izvršni odbor očekuje da će inflacija nastaviti da se kreće oko centralne vrednosti cilja do marta ove godine,