10 dana besplatne rehabilitacije za penzionere: Evo koji su uslovi i do kada traje prijava

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2026. godinu.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 56.834 dinara. Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 56.834 dinara, nemaju druga lična primanja, kao i korisnici koji su to pravo ostvarili primenom