Danas vanredna sednica Republičkog štaba za vanredne situacije: Evo o čemu će biti reči

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, komandant Republičkog štaba za vanredne situaciјe predsedavaće danas, 12. јanuara 2026. godine, vanrednom sednicom ovog štaba sa početkom u 12 časova u Palati Srbiјa. Prema najavi, na sednici će biti razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situaciјa u zemlji, informaciјe o opštem stanju na terenu i aktivnostima Sektora za vanredne situaciјe, kao i druge važne teme. (Telegraf.rs)
