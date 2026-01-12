Novi veliki problem za Liverpul: Važan fudbaler doživeo tešku povredu, mora na operaciju kolena

Fudbaler Liverpula Konor Bredli mora na operaciju povređenog kolena leve noge, saopštio je danas šampion Engleske.

Zbog svega se oglasio i sam klub sa Enfilda, koji je nakon meča sa Arsenalom koji je završen rezultatom 0:0 objavio da će Bredli dosta dugo biti van terena i da nije poznato kada će on moći da se vrati na teren. Jasno je da to neće biti baš brzo, što može biti problem za Redse generalno. - Bredli je povredu kolena zadobio u završnoj fazi utakmice Premijer lige u četvrtak uveče u gostima protiv Arsenala. Bredli će biti operisan u narednim danima, a zatim će početi