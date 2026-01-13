Američke invazije od Gvatemale do Paname

Napad na Venecuelu deo je duge istorije vojnih intervencija i mešanja Sjedinjenih Država u Latinskoj Americi.

Zasnivaju se na takozvanoj Monroovoj doktirni. U ranim jutarnjim satima trećeg januara američke snage zarobile su spornog predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Oboje su prebačeni u Sjedinjene Države, gde je Maduro optužen za „narko-terorizam“. Američka operacija, koja je prema međunarodnom pravu nezakonita, najnovija je u dugom nizu intervencija SAD u Latinskoj Americi. Vašington ih najčešće pravda razlozima regionalne bezbednosti.