Američke invazije od Gvatemale do Paname

Danas pre 1 sat  |  Dojče vele
Američke invazije od Gvatemale do Paname

Napad na Venecuelu deo je duge istorije vojnih intervencija i mešanja Sjedinjenih Država u Latinskoj Americi.

Zasnivaju se na takozvanoj Monroovoj doktirni. U ranim jutarnjim satima trećeg januara američke snage zarobile su spornog predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Oboje su prebačeni u Sjedinjene Države, gde je Maduro optužen za „narko-terorizam“. Američka operacija, koja je prema međunarodnom pravu nezakonita, najnovija je u dugom nizu intervencija SAD u Latinskoj Americi. Vašington ih najčešće pravda razlozima regionalne bezbednosti.
Tramp: „Svaka zemlja koja posluje sa Iranom plaćaće carinu od 25 odsto“

Nedeljnik pre 15 minuta
Trump: Zemlje koje posluju s Iranom suočene s carinom od 25 posto na trgovinu sa SAD-om

Slobodna Evropa pre 11 minuta
Tramp: SAD uvode carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom

NIN pre 15 minuta
Vašington vrši pomorsku kontrolu Venecuele

Vesti online pre 41 minuta
SAD uvode carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom; Reagovala Kina

Sputnik pre 35 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: SB UN raspravljao o Ukrajini: Napadi na civile su neprihvatljivi i neopravdani

RTV pre 6 minuta
Protesti u Iranu: Stotine poginulih, Amerika razmatra 'razne opcije' za intervenciju

BBC News pre 1 minut
Bi-Bi-Si traži odbacivanje Trampove tužbe zbog montaže njegovog govora

RTS pre 11 minuta
Tramp: „Svaka zemlja koja posluje sa Iranom plaćaće carinu od 25 odsto“

Nedeljnik pre 15 minuta
Milom ili silom: Američki kongresmen predlaže aneksiju Grenlanda

Vreme pre 10 minuta