Tramp prekinuo kontakte sa Iranom i pozvao na nastavak protesta

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je obustavio sve kontakte sa zvaničnicima Irana dok se ne obustavi upotreba sile protiv učesnika antivladinih protesta.

„Otkazao sam sve sastanke sa iranskim zvaničnicima sve dok ne prestanu besmislena ubistva demonstranata. Pomoć je već na putu. Učinimo Iran ponovo velikim“, dodao je američki predsednik. Dan ranije je šef iranske diplomatije Abas Aragči izjavio da su učesnici nereda dobijali instrukcije iz inostranstva da pucaju na ljude. Prema njegovim rečima, Teheran raspolaže brojnim dokazima o umešanosti Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Kao primer je naveo izveštaje u
