RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

Glas Zaječara pre 4 sati  |  Izvor: Danas
RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i malo toplije vreme.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Najviša temperatura biće od 1 do 7 stepeni Celzijusovih, navodi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Meteorolozi od srede prognoziraju slabljenje jutarnjeg mraza, a od petka košavu. “Do petka (16.01.) suvo i toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i otapanje snežnog pokrivača. U petak u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra. Od
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

(Foto) U ovom gradu Srbije trenutno je -17 stepeni! U još dva mesta subjektivni osećaj kao da smo na Antarktiku, a nema…

(Foto) U ovom gradu Srbije trenutno je -17 stepeni! U još dva mesta subjektivni osećaj kao da smo na Antarktiku, a nema nijednog dela zemlje gde je živa izašla iz minusa

Blic pre 1 sat
Narednih nekoliko dana u Novom Sadu malo vedriji i topliji

Narednih nekoliko dana u Novom Sadu malo vedriji i topliji

Radio 021 pre 1 sat
Kratko otopljenje pa snažan ledeni talas: Ivan Ristić otkriva kada nas očekuje novo žestoko zahlađenje

Kratko otopljenje pa snažan ledeni talas: Ivan Ristić otkriva kada nas očekuje novo žestoko zahlađenje

Mondo pre 1 sat
Kakvo nas vreme očekuje danas?

Kakvo nas vreme očekuje danas?

NIN pre 3 sata
Toplije uz otapanje snega do kraja radne sedmice

Toplije uz otapanje snega do kraja radne sedmice

Vranje news pre 4 sati
Temperatura u plusu

Temperatura u plusu

Vesti online pre 5 sati
Vremenska prognoza: Jutro hladno, tokom dana oblačno i toplije

Vremenska prognoza: Jutro hladno, tokom dana oblačno i toplije

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Sudar u Temerinskoj, vlažni putevi i poledica: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Sudar u Temerinskoj, vlažni putevi i poledica: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 28 minuta
OBUSTAVA NASTAVE! Đake u Čenti dočekalo 17 stepeni u učionicama, roditelji vratili decu kući! Da nam sela budu...

OBUSTAVA NASTAVE! Đake u Čenti dočekalo 17 stepeni u učionicama, roditelji vratili decu kući! Da nam sela budu...

Volim Zrenjanin pre 8 minuta
Beška: Zbog primopredaje gasnog sistema kasne računi za decembar

Beška: Zbog primopredaje gasnog sistema kasne računi za decembar

In medija pre 33 minuta
Univerzitet ne poštuje odluku Suda: Rektor Madić ne dozvoljava Institutu BioSens učešće u radu Senata

Univerzitet ne poštuje odluku Suda: Rektor Madić ne dozvoljava Institutu BioSens učešće u radu Senata

Moj Novi Sad pre 3 minuta
Otkrivamo nove detalje velikog studentskog protesta 17. januara u Novom Sadu

Otkrivamo nove detalje velikog studentskog protesta 17. januara u Novom Sadu

Nova pre 3 minuta