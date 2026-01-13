RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i malo toplije vreme.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Najviša temperatura biće od 1 do 7 stepeni Celzijusovih, navodi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Meteorolozi od srede prognoziraju slabljenje jutarnjeg mraza, a od petka košavu. “Do petka (16.01.) suvo i toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i otapanje snežnog pokrivača. U petak u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra. Od