Ujutru mraz, slab i umeren, tokom dana oblačno i malo toplije: Najviša dnevna danas do 7 stepeni

U Srbiji jutro hladno sa slabim i umerenim, na jugozapadu i jugu ponegde i jakim mrazem, a tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne na severu i istoku Srbije mestimično se očekuje slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima može lokalno i lediti na tlu. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac, dok će se jutarnja temperatura kretati od -11 do -3 stepena, a najviša dnevna od 1 do 7 stepeni. U Beogradu jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, a tokom dana biće umereno do