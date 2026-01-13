Milom ili silom: Američki kongresmen predlaže aneksiju Grenlanda

Ideja Donalda Trampa da Grenland treba da pripadne Sjedinjenim Državama sada je pretočena u zvanični predlog zakona koji je podneo republikanski kongresmen Rendi Fajn

Američki kongresmen iz Republikanske stranke Rendi Fajn podneo je predlog zakona o aneksiji Grenlanda, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na njegovom sajtu. „Grenland nije udaljeno uporište koje možemo da ignorišemo, to je ključni resurs nacionalne bezbednosti. Onaj ko kontroliše Grenland, kontroliše ključne arktičke plovne puteve i bezbednosnu arhitekturu koja štiti Sjedinjene Američke Države. Amerika ne može da ostavi takvu budućnost u rukama režima koji