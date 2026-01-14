Poleteli američki avioni; SAD krenule u napad?

B92 pre 15 minuta
Poleteli američki avioni; SAD krenule u napad?

Najmanje šest velikih američkih vojnih aviona KC-135, koji služe kao vazdušni tankeri, napustili su američku vojnu bazu Al-Udeid u Kataru. Izveštaji na društvenim mrežama takođe navode da su i drugi avioni primećeni kako poleću iz baze.

Vazdušni tankeri su takođe povučeni iz baze Al-Udeida u junu 2025. godine, pre iranskog napada na tu bazu, kada je Iran odgovarao na američki napad na nuklearna postrojenja. Ovakvo ponašanje može ukazivati na pripremu u slučaju iranskog odgovora na moguću novu agresiju. Donald Tramp je ranije izdao niz pretnji protiv Irana, ali je izgleda povukao tu tvrdnju, tvrdeći da su "pogubljenja prestala". Detaljnije pročitajte OVDE. S druge strane, izraelsko ratno
