"Ja sam pravoslavni Srbin i ponosan sam na korene!" Ovako je o sebi govorio Mark Brnović: "Pokupio sam najbolje od celog Balkana" (foto)

Tramp je Brnovića opisao kao snažnog zagovornika sloboda i ponosnog veterana Donald Tramp ga je imenovao Marka Brnovića za ambasadora SAD u Beogradu, ali je potom nominaciju povukao Mark Brnović, bivši državni tužilac Arizone, kog je predsednik SAD Donald Tramp nominovao za ambasadora u Beogradu, preminuo je u 59. godini.

Brnović je u intervju za medije u Srbiji jednom prilikom istakao da je želeo da postane prvi pravoslavac senator u Vašingtonu. Brnović je tada naveo i da je veoma ponosan na etničke korene. - Porodica mog oca je došla iz Crne Gore, a Brnovići su pleme iz Lješanske nahije. Porodica moje majke je došla iz Dalmacije i ja sam pravoslavni Srbin po veri, tako da možete da se kaže da sam pokupio ono najbolje od celog Balkana! Moja žena i ja smo se venčali u crkvi u kojoj