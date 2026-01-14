"Ja sam pravoslavni Srbin i ponosan sam na korene!" Ovako je o sebi govorio Mark Brnović: "Pokupio sam najbolje od celog Balkana" (foto)

Blic pre 1 sat
"Ja sam pravoslavni Srbin i ponosan sam na korene!" Ovako je o sebi govorio Mark Brnović: "Pokupio sam najbolje od celog…

Tramp je Brnovića opisao kao snažnog zagovornika sloboda i ponosnog veterana Donald Tramp ga je imenovao Marka Brnovića za ambasadora SAD u Beogradu, ali je potom nominaciju povukao Mark Brnović, bivši državni tužilac Arizone, kog je predsednik SAD Donald Tramp nominovao za ambasadora u Beogradu, preminuo je u 59. godini.

Brnović je u intervju za medije u Srbiji jednom prilikom istakao da je želeo da postane prvi pravoslavac senator u Vašingtonu. Brnović je tada naveo i da je veoma ponosan na etničke korene. - Porodica mog oca je došla iz Crne Gore, a Brnovići su pleme iz Lješanske nahije. Porodica moje majke je došla iz Dalmacije i ja sam pravoslavni Srbin po veri, tako da možete da se kaže da sam pokupio ono najbolje od celog Balkana! Moja žena i ja smo se venčali u crkvi u kojoj
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Umro Mark Brnović: Tramp ga nominovao za ambasadora u Srbiji, pa povukao nominaciju

Umro Mark Brnović: Tramp ga nominovao za ambasadora u Srbiji, pa povukao nominaciju

Blic pre 1 sat
Preminuo Mark Brnović, kojeg je Tramp nominovao za ambasadora u Srbiji

Preminuo Mark Brnović, kojeg je Tramp nominovao za ambasadora u Srbiji

Danas pre 2 sata
Ko je bio Mark Brnović? Poznat kao "ponosni Srbin", godinama obavljao najznačajniju političku funkciju u Americi, tužio…

Ko je bio Mark Brnović? Poznat kao "ponosni Srbin", godinama obavljao najznačajniju političku funkciju u Americi, tužio Bajdena zbog vakcina za kovid

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanCrna GoraVašingtonDonald TrampMark Brnović

Svet, najnovije vesti »

Obustavljeno suđenje albanskom kriminalcu: Razlog je neverovatan, oglasio se sudija: "Otišlo je predaleko, ne želim nikoga da…

Obustavljeno suđenje albanskom kriminalcu: Razlog je neverovatan, oglasio se sudija: "Otišlo je predaleko, ne želim nikoga da dovedem u opasnost"

Kurir pre 20 minuta
"Ja sam pravoslavni Srbin i ponosan sam na korene!" Ovako je o sebi govorio Mark Brnović: "Pokupio sam najbolje od celog…

"Ja sam pravoslavni Srbin i ponosan sam na korene!" Ovako je o sebi govorio Mark Brnović: "Pokupio sam najbolje od celog Balkana" (foto)

Blic pre 1 sat
U propast po Hemingvejevom obrascu

U propast po Hemingvejevom obrascu

Radar pre 1 sat
Širi se šuga u srpskom komšiluku: Prijavljena tri nova slučaja, među njima i dete: "Prijave stižu sa svih strana"

Širi se šuga u srpskom komšiluku: Prijavljena tri nova slučaja, među njima i dete: "Prijave stižu sa svih strana"

Blic pre 30 minuta
Starac pokušao da se ukrca na let sa preminulom suprugom u kolicima

Starac pokušao da se ukrca na let sa preminulom suprugom u kolicima

Politika pre 40 minuta