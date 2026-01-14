Poznat uzrok smrti Marka Brnovića: Oglasila se njegova bivša portparolka Keti Konor

Američki mediji objavili su nove informacije o smrti Marka Brnovića, nekadašnjeg državnog tužioca Arizone, koji je preminuo u 59. godini života.

Iako porodica nije zvanično iznela uzrok smrti, list "The Arizona Republic" preneo je izjavu njegove bivše portparolke Keti Konor, prema kojoj je Brnović preminuo u snu u ponedeljak, a kao najverovatniji uzrok navodi se srčani udar. Porodica se oglasila emotivnim saopštenjem u kojem je istaknuto da će Brnović, "najpoznatiji kao 26. generalni tužilac Arizone, državni i federalni tužilac i branilac pravde", ostati zapamćen pre svega kao "drag suprug, otac, sin i