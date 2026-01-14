In memoriam: Mark Brnović

Iznenada je prerano napustio Ameriku i svoje srpske korene Mark Brnović, nekadasnji (u dva mandata) izuzetno uspešan državni tužilac Arizone, prelepe američke države na dubokom američkom jugu.

Besprekorno i efikasno je vodio tužilaštvo i bio, kako su ga u Arizoni zvali građani i velika srpska iseljenička kolonija "šampion pravde" i poštovanja zakona i poretka. "Man of law and order". U njegovo vreme Arizona je bila "sunčana država bez kriminala". Ljudima sa druge strane zakona uvukao je strah u kosti i uklonio sa ulica. Mir, zakonitost i pravdoljublje bili su prepoznatljivi znaci i osobenost Arizone. Ljudi su govorili "nema kriminala, čak ni džeparoša i