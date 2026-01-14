"Ovo je zavaravanje i obmanjivanje" Studenti u blokadi iz Smederevske Palanke se distancirali od izborne liste "Ujedinjeni studenti Palanke i opozicije"

Poručili su da ostaju autonomni i fokusirani na ispunjenje svojih zahteva Ističu da protesti nisu povezani sa nijednom političkom opcijom ili strankom Studenti u blokadi iz Smederevske Palanke oglasili su se večeras na svom zvaničnom Instagram profilu.

Oni su se ovom prilikom, kako su naveli, distancirali od izborne liste "Ujedinjeni studenti Palanke i opozicije". Kako su studenti u blokadi iz Smederevske Palanke istakli, jasno i nedvosmisleno "prave distancu od gorepomenute izborne liste". - Studenti iz Smederevske Palanke se jasno i nedvosmisleno distanciraju od izborne liste koja nosi naziv "Ujedinjeni studenti Palanke i opozicije". Bitno je naglasiti da ova lista nije sastavljena uz odobrenje ili u saradnji