"Ovo je zavaravanje i obmanjivanje" Studenti u blokadi iz Smederevske Palanke se distancirali od izborne liste "Ujedinjeni studenti Palanke i opozicije"

Blic pre 29 minuta
"Ovo je zavaravanje i obmanjivanje" Studenti u blokadi iz Smederevske Palanke se distancirali od izborne liste "Ujedinjeni…

Poručili su da ostaju autonomni i fokusirani na ispunjenje svojih zahteva Ističu da protesti nisu povezani sa nijednom političkom opcijom ili strankom Studenti u blokadi iz Smederevske Palanke oglasili su se večeras na svom zvaničnom Instagram profilu.

Oni su se ovom prilikom, kako su naveli, distancirali od izborne liste "Ujedinjeni studenti Palanke i opozicije". Kako su studenti u blokadi iz Smederevske Palanke istakli, jasno i nedvosmisleno "prave distancu od gorepomenute izborne liste". - Studenti iz Smederevske Palanke se jasno i nedvosmisleno distanciraju od izborne liste koja nosi naziv "Ujedinjeni studenti Palanke i opozicije". Bitno je naglasiti da ova lista nije sastavljena uz odobrenje ili u saradnji
Umro Mark Brnović: Tramp ga nominovao za ambasadora u Srbiji, pa povukao nominaciju

Blic pre 14 minutajoš 1 povezana
"Upucani samo zato što su Srbi" Oglasila se Kancelarija za KiM: Napad pokazuje koliko su srpski povratnici ugroženi na…

Blic pre 3 sata
(Foto) Bračni par na Pešterskoj visoravni sleteo autom u snežni nanos. Pripadnici Granične policije hitno reagovali: Odmah…

Blic pre 2 satajoš 1 povezana
Pokrao šunku i kulen! Nesvakidašnja krađa u Baču: Mladić (21) provalio u pušnicu i odneo veliku količinu domaćih proizvoda…

Blic pre 3 satajoš 1 povezana
"Velika je to borba, neće se lako završiti" Vučić o Grenlandu: "Potpuno je jasno ko je nadmoćniji"

Blic pre 14 minuta
"Velika je to borba, neće se lako završiti" Vučić o Grenlandu: "Potpuno je jasno ko je nadmoćniji"

Blic pre 14 minuta
Grupa blokadera gađala grudvama Anu Bekutu na koncertu u Čačku, ona im odgovorila: "Sram vas bilo, imate li vi majke" (video)…

Blic pre 14 minuta
Vučić o Grenlandu: Radi se o strateškoj borbi za budućnost

Danas pre 29 minuta
Blic pre 29 minuta
Kancelarija za KiM: Napad na dvojicu Srba u Dečanima dokaz koliko su povratnici ugroženi na Kosovu

Danas pre 1 sat