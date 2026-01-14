Srećna Nova godina! Redakcija "Blica" želi vam sve najbolje.

Našim čitaocima, gledaocima "Blic" televizije, kao i svim kolegama i saradnicima, "Blic" čestita Srpsku Novu godinu! Želimo vam pre svega dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću, mir i blagostanje, kao i mnogo uspeha u svemu što vas očekuje u godini pred nama.

Neka vam svaki dan donese dobre vesti, lepe trenutke i nezaboravne uspomene. Srpska Nova godina, koja se obeležava po Julijanskom kalendaru, predstavlja simbol tradicije, kontinuiteta i vrednosti koje se prenose s kolena na koleno. Ona nas podseća na važnost zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja, kao i na potrebu da čuvamo ono što nas povezuje. Julijanska Nova godina slavi se i u Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji, Moldaviji i Gruziji, a zanimljiva