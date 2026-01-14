Dragi čitaoci MONDA, srećna vam Srpska nova godina!

Mondo pre 1 sat
Dragi čitaoci MONDA, srećna vam Srpska nova godina!

Dragi i poštovani čitaoci MONDO portala, srećna vam srpska Nova 2026. godina! Želimo vam da budete pre svega zdravi, da mir i sreća dominiraju u vašem domu i da budete uspešni na svim poljima u ovoj godini.

Osim lepe, ukusne i bogate trpeze, važno je da srpsku, odnosno pravoslavnu Novu godinu dočekate u krugu porodice i prijatelja. Ostavljamo iza nas sve što nas je sputavalo, umaralo i kočilo, a u srpsku Novu godinu ulazimo u dobrom raspoloženju, sa verom i nadom. Živite svaki dan punim plućima, ne odlažite ono što što vas čini radosnim i činite dobra dela kad god možete. Običaj koji se najviše poštuje kod pravoslavne Nove godine jeste odlazak u crkvu i molitva za
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Srećna Nova godina! Redakcija "Blica" želi vam sve najbolje.

Srećna Nova godina! Redakcija "Blica" želi vam sve najbolje.

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godina

Društvo, najnovije vesti »

Demonstranti gađali grudvama Anu Bekutu za vreme održavanja dočeka Nove godine u Čačku

Demonstranti gađali grudvama Anu Bekutu za vreme održavanja dočeka Nove godine u Čačku

Danas pre 22 minuta
Oštećenja na stubovima nadvožnjaka na Autokomandi, čeka se stručna procena bezbednosti

Oštećenja na stubovima nadvožnjaka na Autokomandi, čeka se stručna procena bezbednosti

Danas pre 22 minuta
Šabić o vlasti i TOK-u: Ne ratuju s tužilaštvom, već s istinom

Šabić o vlasti i TOK-u: Ne ratuju s tužilaštvom, već s istinom

Danas pre 22 minuta
Srećna Srpska nova godina!

Srećna Srpska nova godina!

RTV pre 47 minuta
Šatro žrtve šalju vam šatro čestitku

Šatro žrtve šalju vam šatro čestitku

Radar pre 1 sat