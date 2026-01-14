Dragi čitaoci MONDA, srećna vam Srpska nova godina!

Dragi i poštovani čitaoci MONDO portala, srećna vam srpska Nova 2026. godina! Želimo vam da budete pre svega zdravi, da mir i sreća dominiraju u vašem domu i da budete uspešni na svim poljima u ovoj godini.

Osim lepe, ukusne i bogate trpeze, važno je da srpsku, odnosno pravoslavnu Novu godinu dočekate u krugu porodice i prijatelja. Ostavljamo iza nas sve što nas je sputavalo, umaralo i kočilo, a u srpsku Novu godinu ulazimo u dobrom raspoloženju, sa verom i nadom. Živite svaki dan punim plućima, ne odlažite ono što što vas čini radosnim i činite dobra dela kad god možete. Običaj koji se najviše poštuje kod pravoslavne Nove godine jeste odlazak u crkvu i molitva za