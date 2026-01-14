Ajnhornov biznis u Srbiji: Insight partners zaradio 1,4 miliona evra u 2024.

Danas pre 6 minuta  |  M. O.
Israel Srulik Ajnhorn, nekadašnji savetnik izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je u Izraelu proglašen za kriminalca u bekstvu, već neko vreme boravi i radi u Srbiji.

Optužen u aferi „Katargejt“, ovaj marketinški stručnjak, je prema pisanju BIRN-a, u Srbiji bio prisutan od izborne kampanje 2020, a oni tvrde da je bio angažovan u izbornim kampanjama Aleksandra Vučića. Poznata je slika iz izbornog štaba SNS nakon izbora 2020. godine na kojoj se Ajnhorn zajedno sa Sinišom Malim veseli uz trubače. U papirima „Katargejta“ izraelski Harec i BIRN otkrili su da je Ajnhorn radio na kampanji koje je trebalo da prikaže Vučića kao državnika
