Svi predsednikovi savetnici: Ko je sve pomagao Vučiću „spolja“, od Guzenbauera do „kriminalca u bekstvu“ Ajnhorna

O Vučićevim savetnicima, pogotovu onim iz inostranstva, govori se dugi niz godina, ali se verovatno ni o jednom nije toliko pisalo kao o Jisraelu Sruliku Ajnhornu, bivšem savetniku izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je sada i zvanično proglašen kriminalcem u bekstvu.

Kako je ranije pisao BIRN, iako nije poznato kada je tačno Ajnhorn počeo da radi za Vučića, s obzirom da zvaničnih podataka o tome nema, prema njihovom zajedničkom istraživanju sa izraelskim Harecom, on je u Beogradu bio prisutan barem od izborne kampanje 2020. godine, kada je fotografisan u sedištu Srpske napredne stranke. Ajhorn je navodno u svojstvu marketinškog stručnjaka angažovan od strane predsednika Srbije barem od 2020. godine kada je kreirao kampanju koja